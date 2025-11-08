Na madrugada dessa sexta-feira (7), o 63º Batalhão de Polícia Militar promoveu uma operação de recobrimento noturno nos municípios de Itapecerica, São Sebastião do Oeste, Camacho, Arcos, Pains, Iguatama e no distrito de Marilândia. A ação teve como objetivo reforçar o policiamento ostensivo e intensificar as medidas preventivas voltadas à segurança da comunidade.

Durante a operação, as equipes da Polícia Militar ampliaram o patrulhamento em áreas urbanas e rurais, realizaram abordagens a veículos e indivíduos suspeitos e montaram pontos de fiscalização em locais estratégicos. As atividades visaram coibir práticas criminosas e aumentar a presença policial nas ruas, contribuindo para a manutenção da ordem pública e o fortalecimento da sensação de segurança.

De acordo com o comando do 63º BPM, a operação faz parte do planejamento operacional permanente do Batalhão, que busca reduzir índices de criminalidade e assegurar tranquilidade à população dos municípios sob sua responsabilidade.

O oficial responsável pela ação destacou que, mesmo durante a madrugada, a Polícia Militar segue vigilante.

“A comunidade pode estar tranquila. Mesmo quando todos descansam, nossas equipes continuam nas ruas, em patrulhamento constante e silencioso, zelando pela segurança de todos”, afirmou.

O 63º Batalhão reforçou ainda que ações de recobrimento e operações preventivas continuarão sendo realizadas de forma periódica na região, reafirmando o compromisso da Polícia Militar de Minas Gerais com a proteção e o bem-estar da população.

Com informações da PMMG