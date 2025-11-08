A passagem de um tornado na tarde desta sexta-feira (7) provocou destruição em várias cidades do Paraná, deixando cinco mortos e mais de 430 feridos, segundo informações da Defesa Civil estadual. Quatro das vítimas foram registradas em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava.

Imagens das áreas atingidas mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia caídos. De acordo com moradores, o tornado chegou acompanhado de fortes ventos, chuva intensa e queda de granizo. A Defesa Civil informou que cerca de 80% de Rio Bonito do Iguaçu foi destruída, com colapsos estruturais em diversas construções.

O número de mortes chegou a ser informado de forma incorreta durante a madrugada. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia contabilizado cinco óbitos, mas a corporação corrigiu os dados após constatar que uma das vítimas havia sido registrada duas vezes — em Rio Bonito do Iguaçu e em Laranjeiras do Sul. Na manhã deste sábado (8), uma nova morte foi confirmada em Guarapuava, elevando novamente o total para cinco.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno foi causado por um tornado formado dentro de uma supercélula — um tipo de tempestade de alta intensidade.

O governador Ratinho Junior informou, por meio de nota oficial, que as forças de segurança e a Defesa Civil estão mobilizadas para prestar socorro às vítimas e avaliar os danos nas regiões afetadas.

Vídeo: @portaldeamericana