Na madrugada deste sábado (8), um homem de 38 anos, ex-presidiário que cumpriu pena por tráfico de drogas, foi detido novamente pelo mesmo crime em Arcos. A prisão ocorreu no bairro Brasília, onde, durante a ação policial, foram apreendidas 29 pedras de crack e R$ 2.224,00 em dinheiro de origem duvidosa.

A ocorrência teve início após denúncia sobre movimentação suspeita de usuários de drogas nas imediações da residência. A Polícia planejou a operação, que resultou na prisão em flagrante do homem e de sua companheira, de 33 anos.

O filho do casal, de 14 anos, que estava na casa durante a abordagem, ficou sob os cuidados da avó materna. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Formiga para as providências legais cabíveis.

Vídeo: PMMG

Com informações da PMMG