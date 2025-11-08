O governo do Paraná decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, após um tornado devastar cerca de 90% das residências e prédios comerciais da cidade. O fenômeno climático já resultou em seis mortes confirmadas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior está no município acompanhando de perto o trabalho das equipes de resgate. Segundo ele, o decreto permite agilizar atendimentos e liberar recursos tanto para a população desabrigada quanto para a reconstrução da infraestrutura local.

Com a medida, ficam autorizadas ações emergenciais, como a dispensa de licitações para contratações e a mobilização imediata de verbas. A Cohapar foi encarregada de estudar estratégias para a reconstrução das moradias, enquanto alojamentos estão sendo preparados para abrigar as famílias afetadas.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Sanepar e Copel trabalham para restabelecer serviços essenciais no município. Além disso, Rio Bonito do Iguaçu poderá solicitar recursos do Fundo Estadual de Calamidade Pública, recentemente reforçado com um aporte de R$ 50 milhões pelo governo do estado para resposta a desastres naturais.

O decreto de calamidade pública visa acelerar a assistência às vítimas e permitir que a cidade inicie, o quanto antes, a reconstrução das áreas afetadas pelo tornado.

Com informações da Jovem Pan