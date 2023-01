A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e pontualmente o Sexagésimo Terceiro Batalhão de Polícia fez o lançamento da Operação ‘Férias Seguras 2023’. A operação se iniciou nessa segunda-feira (2) e será mantida até o dia 30 de janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, no mês de janeiro, inicia-se o período mais procurado por grande parte da população para aproveitar as férias, com tendências ao aumento do turismo em algumas cidades e o fluxo de veículos nas rodovias estaduais e federais delegadas, além de elevado número de residências com ausência dos moradores e, consequentemente, risco potencial de fragilidade na vigilância do patrimônio público e particular.

Em Minas Gerais, a Operação Férias Seguras 2023 apresenta foco preventivo, tendo como pressuposto a manutenção da ordem pública, garantindo a segurança objetiva/subjetiva do patrimônio público/particular, a incolumidade física das pessoas e a livre circulação nos polos turísticos.

O desenvolvimento de ações preventivas envolve, ainda, a fiscalização de trânsito rodoviário nas rodovias estaduais e federais delegadas, com o objetivo de prevenir acidentes com vítimas, haja vista o aumento considerável no fluxo de veículos no período, bem como o reforço do policiamento de meio ambiente nas áreas de preservação ambiental, parques, sítios, locais mormente utilizados para o lazer de turistas e em pousadas.

Confira abaixo algumas orientações da Polícia Militar: