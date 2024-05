A Polícia Militar prendeu nesse sábado (4), o suspeito de 19 anos que havia atirado contra um homem de 25, que foi atingido no pescoço e no braço. O crime ocorreu na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro Cidade Nova.

O jovem dos disparos de arma de fogo vinha sendo procurado pela polícia após a vítima relatar o crime. Ainda não há detalhes sobre a prisão.

O crime

Durante a madrugada, um homem caminhava pela rua no bairro Cidade Nova quando foi vítima de disparos que o atingiram no pescoço e no braço.

Após ser atingido, o homem fugiu do local e alegou que permaneceu escondido em uma mata por cerca de uma hora, somente saindo do local quando foi socorrido por uma unidade do Samu.

A vítima relatou ainda, que o suspeito teria o acusado de ter roubado drogas dele.

Fonte: Agência Local de Comunicação Organizacional 63°BPM / 93 Play