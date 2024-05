O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (5) para visitar cidades atingidas pelas fortes chuvas da última semana e conferir a força-tarefa de ajuda ao estado montada pelo governo federal.

A CNN apurou que Lula fará um sobrevoo na região metropolitana de Porto Alegre. O trajeto exato, porém, depende das condições meteorológicas. A expectativa do presidente é sobrevoar Canoas, São Leopoldo, Eldorado do Sul e Porto Alegre, onde ele pousará.

A comitiva presidencial tem a primeira-dama, Janja Lula, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Mucio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Jader Filho (Cidades), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais).

Além de ministros do governo, também foram ao Rio Grande do Sul os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), além dos ministros Edson Fachin (STF) e Bruno Dantas (presidente do Tribunal de Contas da União). O comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva, também está na comitiva.

O grupo se une aos ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), que chegaram ao estado nesse sábado (4) e acompanham de perto as ações de socorro e assistência.

Segundo o ministro Paulo Pimenta, há mais de 30 aeronaves e botes auxiliando nos trabalhos de ajuda à população e mais de 10 mil resgates já foram realizados. Pimenta disse também que a região metropolitana de Porto Alegre, que enfrenta uma cheia histórica no Rio Guaíba, é um dos principais pontos de atenção.

“Vamos ter um domingo de muito trabalho, principalmente nas cidades do entorno de Porto Alegre, Canoas, Eldorado, Guaíba. Vamos trabalhar muito para que todas as vidas possam ser salvas e para que possamos concluir essa primeira etapa do trabalho, e, depois, pensar na reconstrução”.

De acordo com a última atualização do governo estadual, são 332 municípios atingidos e já são 707.190 pessoas afetadas. O estado contabiliza 80.573 desalojados e outras 15.192 pessoas em abrigos. São 66 mortes confirmadas e outras seis sob investigação, além de 155 feridos e 101 desaparecidos.

Fonte: CNN Brasil