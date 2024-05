A mãe de uma criança flagrou o momento em que seu marido abusava sexualmente da filha do casal na residência em que moram. Já desconfiada do companheiro, a mulher entrou no quarto com o celular em punho e conseguiu interromper o abuso. O episódio ocorreu em Carapicuíba, São Paulo, e foi registrado em vídeo.

No momento em que a mãe da vítima entrou no quarto, o ambiente estava com a luz apagada. Ao acendê-la, presenciou o companheiro fazendo movimentos por baixo do cobertor. Ao retirar a coberta, ela viu que o marido e a criança estavam nus da cintura para baixo.

Abalada e chorando, a mãe mandou a filha se vestir. “Papai não pode fazer isso com você. Levanta, neném. Põe a roupa”. O homem, então, bota uma calça, passa um perfume e ameaça a esposa ao deixar o quarto: “Não filma a minha cara, não. Se filmar, eu te mato”.

Antes da chegada da polícia, o abusador foi linchado. Em outro vídeo divulgado por moradores, é possível vê-lo com hematomas no rosto enquanto é socado por pessoas que se revoltaram com a situação.

O homem foi detido pela Polícia Militar e encaminhado a uma delegacia da região.

Fonte: Metrópoles