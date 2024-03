A Operação Mar de Minas III consiste em um grande esforço dos órgãos de segurança pública para combater irregularidades e crimes na região do Lago de Furnas, o Mar de Minas.

Iniciada no período do carnaval, a operação se estenderá até o término da Semana Santa. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e conta com a participação de forças de segurança estaduais e federais.

Nestes dias da Semana Santa a carreta do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) estará em Capitólio, reunindo todas as forças de segurança e demais órgãos.

Durante este período, diversas ações e operações foram realizadas nas cidades de Formiga e Pimenta que também fazem parte das cidades mineiras banhadas pelo Mar de Minas.

Fonte: Polícia Militar