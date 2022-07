A Polícia Militar registrou a tentativa de um triplo homicídio na tarde desta quarta-feira (6), no Bairro Santa Edwiges, em Itaúna. As vítimas são do sexo masculino e foram atingidas por disparos de arma de fogo. Ninguém foi preso.

Segundo a PM, as vítimas estavam na rua conversando quando foram surpreendidos por outros três indivíduos que se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Atendimentos

Dois dos feridos têm 19 e 17 anos. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A terceira vítima não teve a idade informada e foi socorrida por terceiros.

Segundo o Samu, o adolescente e o jovem foram atendidos primeiramente por equipes de duas ambulâncias e, em seguida, foram levados para o Hospital Manoel Gonçalves.

A primeira vítima atendida, o rapaz de 19 anos, estava consciente, com perfuração no abdômen e no braço esquerdo. O segundo atingido pelos disparos, o adolescente de 17 anos, estava inconsciente, com perfurações na cabeça; a equipe médica do Samu disse que o estado de saúde dele era gravíssimo.

Os nomes das vítimas não foram indomados, por isso não foi possível saber sobre o estado de saúde deles.

Diligências

Os suspeitos do crime fugiram e a PM segue em diligência para localizar os envolvidos. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para apuração do caso.

Fonte: G1