A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, por volta das 9h deste domingo (1º), um homem tentando entrar na área da posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) portando uma faca e fogos de artifício.

De acordo com as autoridades, o homem estava vindo do Rio de Janeiro para participar do evento e durante a revista “foram encontrado fogos de artifício e uma faca tipo ‘peixeira’”.

“O homem foi detido e encaminhado para a DP”, afirmou a PMDF, em nota.

Fonte: CNN Brasil