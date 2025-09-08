Uma mulher de 20 anos foi presa na noite de sexta-feira (5), em Divinópolis (MG), após ser flagrada com um veículo Jeep Renegade clonado e com registro de furto/roubo. A ação foi conduzida por militares do 23º Batalhão, após denúncia anônima.

Os policiais receberam informações indicando que um Jeep Renegade clonado estaria estacionado na avenida Francisco José Pedro, no Conjunto Habitacional Nilda Barros. De posse das características do veículo, a equipe se dirigiu ao local e localizou o automóvel em uma das vagas do condomínio.

Após a verificação, foi confirmado que o veículo era um clone de outro Jeep Renegade registrado na cidade de Carandaí (MG). Durante vistoria mais detalhada, os militares constataram que os sinais identificadores do carro estavam adulterados e que se tratava também de um automóvel com registro de furto/roubo.

A suspeita compareceu ao local e afirmou ter adquirido o veículo por R$ 70.000,00, alegando que seria proveniente de leilão. Ela relatou ainda que a chave do carro havia quebrado, ficando apenas uma parte conectada à ignição, enquanto o restante permanecia dentro do apartamento.

Durante buscas no imóvel da suspeita, os militares apreenderam a outra parte da chave e localizaram um aparelho celular com queixa de extravio.

A mulher foi presa pelos crimes de adulteração de veículo, clonagem e receptação de veículo furtado/roubado. Ela possui registros anteriores por uso de drogas. O Jeep Renegade recuperado foi encaminhado para um pátio credenciado, e os materiais apreendidos foram levados à delegacia.

Com informações do Portal MPA