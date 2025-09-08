A cantora e compositora Angela Ro Ro faleceu na manhã desta segunda-feira (08), aos 74 anos, no Hospital Silvestre, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em comunicado à imprensa.

Internada desde 17 de junho, Angela enfrentava problemas renais e uma infecção pulmonar grave. Em julho, passou por uma traqueostomia e precisou ser intubada. Segundo o advogado, a causa da morte foi uma infecção hospitalar adquirida na UTI, onde a artista não estava totalmente isolada dos demais pacientes.

Angela Ro Ro completaria 75 anos em 5 de dezembro. Reconhecida como uma das pioneiras do rock e da música popular brasileira nas décadas de 1970 e 1980, destacou-se pela voz rouca e potente, além de letras intensas e confessionais. Seu nome artístico surgiu de um apelido de infância, inspirado no timbre grave de sua voz e no som característico de seu riso.

Em nota oficial, o advogado esclareceu que a única companheira da artista nos últimos quatro anos está profundamente abalada com o falecimento. Ele também desmentiu informações divulgadas por alguns veículos de comunicação que apontavam a ex-produtora Lana Braga como cuidadora ou companheira de Angela, afirmando que não havia vínculo próximo entre elas.

Angela Ro Ro deixa um legado marcante na música brasileira, com mais de dez álbuns lançados e parcerias com grandes nomes como Maria Bethânia e Cazuza. Sua autenticidade e coragem, inclusive ao assumir publicamente sua sexualidade em tempos conservadores, influenciaram gerações e consolidaram sua posição como uma das vozes mais singulares da MPB.

