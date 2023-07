Nesta quinta-feira (13), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) restituiu à vítima um veículo furtado que estava em circulação, com placas clonadas, na cidade de Biquinhas, região Centro-Oeste do estado. O carro foi recuperado em uma ação conjunta da PCMG e da Polícia Militar (PMMG), na terça-feira (12).

As investigações, conduzidas pela PCMG em Morada Nova de Minas, tiveram início após o recebimento de uma denúncia anônima informando que um veículo furtado estava circulando pela município com placas clonadas. Após consulta nos sistemas policiais, foi constatado que a placa estava registrada em nome de um homem de 45 anos, morador de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Além disso, o proprietário do veículo relatava receber multas de trânsito em locais que ele não havia visitado. Após contato com a vítima, foi confirmado que o veículo se encontrava guardado em sua garagem naquele momento.

Com as informações, uma equipe composta por policiais civis e militares se deslocou até Biquinhas para averiguar a situação. No local, o veículo foi localizado e apreendido. Após uma minuciosa vistoria, constatou-se que o carro em questão pertencia a uma mulher, de 45 anos, e havia sido furtado em 13 de novembro de 2022, na cidade de Bonfim, distante cerca de 110 quilômetros.