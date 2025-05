A Polícia Rodoviária foi acionada na tarde desta terça-feira (6), por volta das 14h30, para atender uma ocorrência de colisão entre dois veículos na rodovia MG-050 na altura do Km 123, em Divinópolis.

O condutor de 33 anos, dono do Renault Captur, relatou que trafegava pela via sentido BH/Divinópolis quando o veiculo que seguia a sua retaguarda colidiu na lateral esquerda traseira, vindo a perder o controle direcional e capotar em seguida.

O condutor do Ford Fiesta, de 23 anos, relatou que, apenas se lembra do momento da colisão. O SAMU compareceu ao local e socorreu as vítimas que foram encaminhadas à UPA de Divinópolis, apenas com ferimentos leves.

Fonte: PMRv