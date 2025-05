A mansão onde Silvio Santos viveu por 50 anos, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi flagrada por um fã com aspecto de abandono. O imóvel, avaliado em R$ 15 milhões, estaria sem cuidados, a começar pelo jardim que fica na entrada.

Em nota, o SBT negou que a mansão esteja desocupada e abandonada e declarou que, na verdade, está em reforma “Não é verdade. O imóvel não está desocupado e muito menos abandonado. Está em fase de reforma. O próprio jardim da residência estará passando por alguns reparos”, afirmou a emissora.

A mansão de alto padrão possui cerca de 2 mil metros quadrados, com ambientes luxuosos, a casa inclui piscina, sauna, academia e salas com estilo francês, espelhos italianos e tapetes orientais. Um dos cômodos mais curiosos, segundo relatos, é um quarto repleto de bonecas, revelado em um vídeo antigo ao lado do cabeleireiro Robson Jassa, amigo pessoal de Silvio.

Fonte: O Globo/ com informações do portal R7