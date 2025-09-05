Após levantamento a nível nacional, o CFM cita alguns casos que foram objeto de matéria feita pela Band Paraná, a saber:

Profissionais de saúde foram vítimas de violência em diferentes hospitais do Paraná nos últimos dias. Em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, câmeras de segurança registraram uma paciente agredindo duas médicas após se recusar a esperar por um atestado. Ela foi presa em flagrante.

No interior do Estado, um enfermeiro foi atacado com um facão, e uma médica foi agredida por uma mulher que quebrou equipamentos hospitalares ao ser informada sobre a morte do pai.

Formiga-MG

Em Minas Gerais, a reportagem do Nova Imprensa/Últimas Notícias também tomou conhecimento de vários casos registrados em diversos municípios, a exemplo do que ocorreu no início do mês de agosto na cidade de Formiga, fato amplamente divulgado pela imprensa local, e que gerou NOTA DE REPÚDIO emitida pela Santa Casa em defesa de seus servidores, em especial da enfermeira que sofreu séria agressão por parte da acompanhante de uma senhora ali internada.

Na segunda-feira (1º), a familiar da paciente fez uso da tribuna da Câmara para expor sua versão do caso. Na ocasião, os vereadores combinaram de enviar um ofício à Santa Casa solicitando uma reunião entre os familiares da paciente e a direção do hospital, para esclarecer os fatos. Porém, até o presente momento, sexta-feira (5) o hospital segundo apuramos ainda não recebeu o tal ofício, conforme foi divulgado por um portal de notícias do Centro-Oeste.

Também na Câmara, apurou-se que o presidente Flávio Martins apenas foi informado pela secretaria do Legislativo que “o ofício” em questão não recebeu o número de assinaturas dos edis que se manifestaram durante a reunião, e o mesmo foi entregue aos cuidados do vereador Cid Côrrea, que foi incubido de encaminhar o documento à Santa Casa.

A redação entrou em contato telefônico com o vereador Cid Côrrea que se encontrava na cidade de Lavras-MG e este afirmou que o seu assessor de gabinete deverá protocolar o documento na tarde desta sexta-feira (5) na Santa Casa. E por razões óbvias, Cid não soube informar quantos e quais vereadores assinaram o documento.

Posição do Conselho Federal de Medicina (CFM)

Para o conselheiro federal Alcindo Cerci Neto, a violência contra profissionais de saúde não pode ser normalizada.

“Entendemos que o paciente está doente, que a família está ansiosa, mas não justifica esse tipo de conduta num ambiente onde os profissionais estão para ajudar o paciente e a família”, afirmou.

Redação/UN e com informações da Band Paraná