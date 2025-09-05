Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira (4), durante uma operação antidrogas da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), realizada no km 70 da rodovia MG-353, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O suspeito transportava diversos entorpecentes no veículo que conduzia.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem dirigia um Chevrolet Cobalt vindo da cidade de Ubá. Durante a abordagem, os policiais perceberam que ele demonstrava nervosismo, o que motivou uma vistoria mais detalhada no carro.
Durante a inspeção, os militares encontraram os seguintes materiais ilícitos:
- 116 pinos de cocaína
- 1 barra de pasta base de cocaína
- 3 pedras brutas de crack e frações da mesma substância
- Grande quantidade de pinos eppendorf vazios
- R$ 290 em dinheiro
- 1 aparelho celular
O motorista afirmou não ser o dono da droga, mas não apresentou explicações convincentes sobre o transporte do material.
Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, juntamente com os entorpecentes e demais itens apreendidos. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino da droga.
Com informações do Itatiaia