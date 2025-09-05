O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (5) que “perdeu” a Rússia e a Índia para a China, país que classificou como “sombria”. A declaração foi feita em sua rede social, Truth Social, após os líderes dos dois países participarem de um desfile militar em Pequim nesta semana.

“Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria. Que tenham um longo e próspero futuro juntos”, escreveu Trump, sem fornecer mais detalhes sobre o comentário.

A manifestação foi interpretada como um sinal de descontentamento com a aproximação entre China, Rússia e Índia — países que Trump buscava influenciar ou manter sob alinhamento estratégico. No dia do desfile, o republicano acusou os líderes Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un de estarem conspirando contra os Estados Unidos.

O evento militar realizado na quarta-feira (3) foi o maior da história da China, segundo autoridades locais, e contou com a presença de aliados como Rússia e Coreia do Norte. Durante o desfile, foram exibidos armamentos modernos, incluindo mísseis nucleares de alcance global e armas hipersônicas atualizadas.

Com informações do G1 Mundo