Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Federal, em parceria com outras forças de segurança, deflagrou uma operação contra uma organização criminosa transnacional especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Entre os alvos da ação, está Alexandre Constantino Furtado, presidente da escola de samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP). Ele foi preso em São Paulo, sendo apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A Operação

A operação, coordenada pela FICCO-SP (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo), tem como principal foco a desarticulação de uma rede internacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em diversos estados, incluindo São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Ao todo, foram expedidos 22 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão, todos autorizados pela 4ª Vara Federal de Belém.

Os agentes estão cumprindo as ordens de busca, inclusive na sede da Império de Casa Verde, localizada na zona Norte de São Paulo. De acordo com investigações, Alexandre Furtado é suspeito de atuar diretamente na negociação do envio de drogas, como a cocaína, para a Europa. A escola de samba, segundo apurações, funcionava como um local de encontros para os “clientes” e contatos de Furtado, embora não tenha sido identificada atividade de lavagem de dinheiro diretamente ligada à instituição.

As investigações começaram após uma grande apreensão de 458 kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), em fevereiro de 2021. A droga, que estava disfarçada em uma carga de quartzo, tinha como destino final o Porto de Rotterdam, na Holanda. A partir desse fato, a Polícia Federal passou a investigar uma organização criminosa internacional que possuía uma estrutura logística sofisticada para escoar a produção de cocaína para a Europa, além de uma rede de empresas fictícias voltadas à lavagem dos lucros obtidos com o tráfico.

Reação da Império de Casa Verde

Em nota, a Império de Casa Verde afirmou que seu corpo jurídico acompanha os desdobramentos do caso, mas que, até o momento, não há informações concretas que possam ser divulgadas. A escola de samba ressaltou que aguarda confirmação oficial sobre o teor da operação e a relação de seus membros com os fatos apurados, reafirmando seu compromisso com o respeito à legalidade e transparência com o público.

A CNN procurou a defesa de Alexandre Furtado e a Liga-SP para obter mais informações, mas até o momento não houve retorno.

A operação deflagrada nesta terça-feira (23) em São Paulo é mais um passo na luta contra o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro no Brasil. O envolvimento de figuras conhecidas no cenário cultural, como Alexandre Furtado, destaca a complexidade da rede criminosa, que utiliza empresas legítimas para camuflar suas atividades ilícitas. A investigação segue em andamento, e mais detalhes sobre os envolvidos e os próximos passos da operação devem ser revelados nas próximas semanas.

