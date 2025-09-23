A Receita Federal abriu nesta terça-feira (23), a partir das 10h, a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025. O lote contempla declarações transmitidas fora do prazo, com pendências regularizadas, além de restituições residuais de anos anteriores.

Mais de R$ 1 bilhão em restituições

Ao todo, 387.277 contribuintes serão beneficiados, com um montante total de R$ 1.035.303.774. A distribuição dos pagamentos foi feita da seguinte forma:

234.920 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix;

66.637 pessoas com idade entre 60 e 79 anos;

46.222 contribuintes não prioritários;

16.926 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério;

15.604 idosos com mais de 80 anos;

6.968 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave.

Como consultar

A consulta pode ser feita diretamente no site da Receita Federal, acessando a seção “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição”. Também está disponível via aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Pagamento e resgate

Os pagamentos serão realizados no dia 30 de setembro, na conta bancária ou chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, é possível verificar pendências no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e, se necessário, enviar uma declaração retificadora para entrar nos próximos lotes.

Se a restituição não for depositada por problemas como conta desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O agendamento pode ser feito pelo Portal BB ou pelos telefones:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos)

Após esse prazo, o contribuinte deverá solicitar o valor no Portal e-CAC, acessando “Declarações e Demonstrativos” > “Meu Imposto de Renda” > “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Fique atento aos prazos e canais oficiais para garantir o recebimento da sua restituição.

Com informações do Hoje em Dia