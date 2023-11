A EPR Sul de Minas informou nessa quarta-feira (8) que a praça de pedágio localizada no km 622,8 da MGC-146, entre Poços de Caldas (MG) e Andradas (MG), vai começar a operar a partir de zero hora do dia 18 de novembro.

Nessa quarta-feira (8), o local começou a funcionar em formato educativo para preparação e divulgação aos usuários. O valor da tarifa básica praticado em todas as praças é de R$9,20.

Essa é a quarta praça de pedágio a entrar em operação dentro da concessão que abrange 434,3 quilômetros de trechos das rodovias BR-459/MG173/MG 290/ MG-459/MG-295/ MG-455/ CMG – 146 e LMG – 877.

Atualmente já estão em operação as praças da BR-459, em Caldas, no km 40,5; a da BR-459, em Senador José Bento, no km 80,9 e da BR-459, em Santa Rita do Sapucaí, no km 117,3.

Reclamação sobre pedágios

Desde que começou a operar na região, no dia 9 de outubro, a cobrança de pedágio nas praças localizadas na BR-459 tem causado protestos e revolta de moradores da região.

Uma das reclamações mais constante dos usuários da via é sobre a tarifa. O valor varia entre R$ 4,60 e R$ 9,20 em cada pedágio e pode ser pago em dinheiro, cartão e vale pedágio.

Quem precisa passar pela rodovia com mais frequência usa uma “tag” no veículo. Isso facilita e agiliza o tempo, principalmente para quem está indo trabalhar e não pode atrasar.

Os relatos dos usuários são de que o que era para ajudar, tem dificultado a vida de alguns moradores, já que nem sempre as cabines de cobrança automática funcionam.

A EPR Sul de Minas informou que as vias automáticas de todas as praças de pedágio operam normalmente. A concessionária ressalta que alguns fatores podem interferir na passagem pela via automática, como: distância inferior a 30 metros do veículo que vai à frente; velocidade superior a 40km/h; tag instalada na posição incorreta; tag bloqueada pela operadora; tag não correspondente a placa do veículo; veículo sem tag.

Cobrança adiada na MG-290 e mudança de local na MG-459

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra) anunciou no final de outubro o adiamento da cobrança do pedágio em Jacutinga, que estava previsto para esta semana. Também foi suspensa a construção da praça entre Ouro Fino e Monte Sião.

Segundo o governo, a construção da praça de pedágio na MG-459, entre Ouro Fino e Monte Sião, foi alterada por motivos de segurança, mas um estudo de um novo local será feito.

Já a cobrança de pedágio na MG-290, que liga Pouso Alegre, Ouro Fino e Jacutinga, teve seu início adiado para permitir a completa recuperação das condições do asfalto.

Fonte: G1 Sul de Minas