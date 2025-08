O Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais (SILEMG) prorrogou o prazo de inscrições para a 14ª edição do Concurso de Desenho e Redação. Agora, escolas públicas e privadas de todo o estado têm até o dia 1º de setembro de 2025 para garantir a participação de seus alunos.

Com foco na valorização da cadeia produtiva do leite e no incentivo à criatividade, a edição de 2025 reforça o compromisso com a inclusão, ao contar com categorias específicas para estudantes neurodivergentes.

O regulamento completo e os formulários de inscrição estão disponíveis na página oficial do concurso:

www.silemg.com.br/concurso-redacao-desenho

Categorias e temas da edição 2025:

• Grupo 1 – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

Categoria: Desenho

Tema: O poder do leite e derivados na construção de uma vida saudável

• Grupo 2 – Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

Categoria: Redação

Tema: O caminho do leite e derivados: da indústria à mesa do consumidor

• Grupo 3 – Ensino Médio (1º ao 3º ano)

Categoria: Redação

Tema: Tecnologia e inovação na indústria láctea: caminhos para um futuro sustentável

• Grupo 4 – Alunos Neurodivergentes

Categoria: Desenho

Tema: A via láctea do céu de Minas Gerais

• Grupo 5 – Alunos Neurodivergentes

Categoria: Redação

Tema: Leite e lácteos todo dia: por que é saboroso ou por que é nutritivo?

Premiação

Os três primeiros colocados em cada grupo receberão prêmios como notebooks, valores em dinheiro e bolsas térmicas com produtos lácteos.

Além disso, os 15 melhores trabalhos não premiados receberão menções honrosas.

Escolas e professores orientadores também serão homenageados com bolsas de estudos, oferecidas pelo Centro Educacional Flávia Rita e pela Faculdade Arnaldo.

Apoio aos participantes

Para apoiar ainda mais os alunos, o SILEMG promove videoaulas gratuitas com conteúdos interdisciplinares (ciências, biologia, física, técnicas de desenho e redação).

Acesse a playlist completa no canal do SILEMG no YouTube:

Clique aqui para assistir

A avaliação dos trabalhos será conduzida pelo time do Centro Educacional Flávia Rita, que também premiará os professores orientadores com bolsas de estudo.

A Tetra Pak permanece como parceira institucional, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a educação.