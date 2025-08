A Petrobras reajustou em 4,7% o preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras, com o novo valor valendo a partir desta sexta-feira (1º). O acréscimo representa R$ 0,16 por litro. Em julho, o combustível já havia sofrido um aumento de 2,9%.

O preço do QAV é ajustado mensalmente, seguindo os termos dos contratos firmados com as distribuidoras. Apesar dos aumentos recentes, o acumulado de 2025 registra queda de 0,3% em relação a dezembro de 2024, o equivalente a R$ 0,01 por litro. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada no valor do QAV chega a 29,5% (R$ 1,50 por litro), ou 37,6% quando considerada a inflação do período.

A Petrobras comercializa o QAV diretamente com as distribuidoras, que são responsáveis pelo fornecimento às companhias aéreas e demais clientes, além de operarem as estruturas de abastecimento nos aeroportos. O mercado brasileiro desse combustível é aberto, permitindo que outras empresas também produzam ou importem o produto.

Com informações da Itatiaia