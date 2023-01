Um prédio que abrigava uma fábrica de buchas vegetais desabou no centro de Cipotânea, na região do Campo das Vertentes de Minas Gerais, neste domingo (29), e deixou cerca de 80 pessoas desalojadas, ou seja na casa de familiares e amigos, ou desabrigadas – sem ter para onde ir. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por sorte, não havia ninguém na fábrica que estava fechada no momento do desabamento. “Ao chegar lá, especialistas em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas estabeleceram o perímetro de segurança e fizeram uma longa e arriscada varredura preventiva sobre os escombros e seu entorno, para se certificar de que realmente não havia vítimas”, informaram os bombeiros.

No térreo do prédio funcionava a fábrica e os andares superiores estavam em fase final de acabamento em sua alvenaria, não havia nenhum funcionário trabalhando na obra. Os imóveis vizinhos foram afetados por causa de movimento de um talude e por isso houve a necessidade de interdição de 13 imóveis.

No momento do desastre, os bombeiros evacuaram 45 pessoas. Posteriormente, a prefeitura da cidade evacuou o restante. Muitas pessoas ficaram desabrigadas e foram levadas a moradias sociais custeadas pelo município.

