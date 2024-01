A morte de um cão da raça pitbull gerou revolta de grande parte da população de Pouso Alegre e região. Isso porque o animal, que estava solto nas ruas, foi levado para o Centro de Bem Estar Animal da cidade, onde foi decidido realizar uma eutanásia no cachorro.

A decisão do procedimento, segundo a prefeitura, foi do próprio médico veterinário que atende no canil. Em nota, a administração informou que tomou conhecimento do caso nessa quarta-feira (3/1) e que acionou o jurídico para apurar o caso e as ações de todos os envolvidos.

“A Administração da Prefeitura esclarece que somente nesta terça-feira (3), no final da tarde, tomou conhecimento a respeito da eutanásia de um cachorro da raça Pitbull, ocorrida recentemente e prontamente acionou o jurídico para apurar o caso e as ações de todos os envolvidos. O município reitera seu compromisso com a segurança da comunidade e com o bem-estar dos animais, destacando que todas as medidas legais serão tomadas”, informou a nota da prefeitura.