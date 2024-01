A crise no transporte público de Formiga atinge um novo patamar com a revelação de que a Viação Formiga opera mensalmente com um déficit financeiro de pelo menos R$ 240 mil. O assunto foi discutido em uma reunião realizada na quarta-feira (3).

Os vereadores Luciano do Gás, Flávio Couto, Joice Alvarenga, Juarez Carvalho e Marcelo Fernandes, juntamente com as assessoras parlamentares Gislene Pinto, do presidente Flávio Martins e Daniela Trindade do vereador Luís Caros Tocão aceitaram o convite e participaram da reunião, da qual também participou o assessor do Senador Cleitinho Azevedo, Diego Espino, o jornalista Flaviano Costa e representantes da sociedade civil, incluindo Gabriel Vaz e Hernane, para abordar a grave situação que tem afetado diretamente a vida dos formiguenses.

O ponto central da reunião foi o não cumprimento do horário dos coletivos, causando transtornos diários à população. A indignação foi acentuada pela constatação de que vários repasses foram feitos à Viação Formiga, porém ainda faltam o montante de R$ 100 mil, e ainda assim, a empresa enfrenta dificuldades financeiras, operando com um déficit expressivo.