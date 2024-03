A prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, tem ignorado denúncias de lotes com focos de dengue. Conforme moradores, eles denunciaram um lote localizado na avenida Divino Espírito Santo, entre as ruas Sete de Setembro e Rio Grande do Sul, para a Vigilância Sanitária dezenas de vezes. Contudo, o órgão não adotou nenhuma medida até o momento.

Em plena época de epidemia de dengue, donos de lotes não fazem sua parte e, além de não manterem a limpeza de seus espaços, ainda fazem do local um depósito de entulhos e lixo. Assim, aumentando o risco de dengue e de outras doenças para a população como um todo.

O lote citado segue, há várias semanas, acumulando lixos e entulhos e, após as recentes chuvas, com muitos locais com água parada, um ambiente propício para a proliferação da dengue na região central de Divinópolis.

A prefeitura não tomou nenhuma medida concreta contra os proprietários, o que está indignando moradores e comerciantes da região.

Lote com focos de dengue

A Prefeitura de Divinópolis, através do Comitê Municipal de Políticas de Enfrentamento das Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem alertado diariamente sobre a situação da dengue no município. Entretanto, conforme moradores, não basta a população fazer a parte dela se a prefeitura sequer responde às denúncias feitas pelo telefone e também pelo aplicativo.

Boletim divulgado nesta quarta-feira (6), por exemplo, mostra que a cidade já tem mais de 3,5 mil casos notificados da doença. Sem atender às denúncias da população, a tendência, então, é que os números piorem ainda mais.

De acordo com a Prefeitura de Divinópolis, em seu portal institucional, é necessário que a população se esforce ainda mais para apoiar o poder público nesta luta contra a dengue no município. Porém, para os moradores, o enfretamento correto da dengue necessita de uma atenção especial às denúncias da população. Isso porque este é o principal canal para que a Vigilância Sanitária tenha assertividade em suas fiscalizações.

Fonte: Portal Gerais