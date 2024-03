Nessa terça-feira (5), um formiguense, de 42 anos, morreu após ser socorrido, em estado grave, em Ribeirão das Neves.

Ele teria esfaqueado a mulher, quando ela o impediu de fumar maconha, e vizinhos, revoltados com o esfaqueamento, o agrediram com pauladas na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou em casa, já pela manhã, demonstrando estar alterado e pegou um cigarro de maconha, mas foi impedido de acender o baseado pela esposa.

Bravo, ele foi até a cozinha e pegou uma faca e deu um golpe no braço esquerdo dela. Assustada e gritando, a mulher correu para fora da casa e foi seguida pelo companheiro.

Na rua, ela foi socorrida pelos vizinhos, que partiram em cima do homem, agredindo-o várias vezes. Ele ficou caído na rua e foi resgatado por uma ambulância do Samu até ao Hospital São Judas, vindo a óbito.

O corpo do homem foi sepultado na tarde desta quarta-feira (6), no Cemitério do Santíssimo.

Fonte: Estado de Minas