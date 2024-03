Um gari de 44 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro sem motorista no bairro Diamante, na região do Barreiro, na tarde dessa terça-feira (5). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o trabalhador foi atingido pelo veículo.

De acordo com a Prefeitura de BH, o gari realizava um serviço na rua no momento do acidente. Ele sofreu escoriações e fraturou o braço, sendo socorrido pelo Samu para o Hospital João XXIII, onde ficou em observação. “A SLU está prestando toda a assistência necessária ao gari e aos seus familiares“, detalhou o executivo municipal.

A PBH informou ainda que não havia ninguém dentro do carro, que provavelmente estava estacionado sem o acionamento do freio de mão e acabou descendo a rua descontrolado, mas que as causas do acidente ainda serão apuradas.

Em nota, a Polícia Civil disse que investiga as circunstâncias do ocorrido e “tão logo seja possível, novas informações poderão ser divulgadas”.

