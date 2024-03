O Deputado Federal Domingos Sávio (PL), anunciou nessa semana a destinação de emendas que totalizam um investimento significativo de R$41.249.512,24 em diversas regiões de Minas Gerais. Essas emendas, que contemplarão 69 cidades do estado, têm como principal objetivo fortalecer setores essenciais destes municípios, especialmente as áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e transporte.

Com estes investimentos, grandes gargalos de regiões pontuais de Minas Gerais terão um grande avanço para suas resoluções. Em Taiobeiras, na região do Alto do Rio Pardo, o Deputado destinou R$620 mil para a área da saúde, que serão aplicados nas estruturações da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e das Unidades de Atenção Especializada em Saúde.

O setor de agro, uma das principais bandeiras defendidas por Sávio, também receberá um grande investimento através das verbas do deputado, fomentando o trabalho do pequeno agricultor. Cidades como Jacuí, Itaguara, Carmo do Cajuru, Divinópolis e Carmópolis de Minas terão em caixa um valor destinado a este setor, vindo direto do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Ao todo, 69 cidades serão beneficiadas por esses recursos. Com foco nas áreas críticas, esses investimentos prometem fortalecer os serviços básicos que são fundamentais para o bem-estar da população. “Como representante do povo de Minas Gerais, considero minha responsabilidade garantir que nossas cidades recebam os recursos necessários para prosperar. Estas emendas refletem meu compromisso contínuo em trabalhar em prol do bem-estar e do progresso de nossa comunidade”, destacou Domingos.

Segurança

As forças de segurança pública terão reforço em equipamentos e estruturação com os investimentos trazidos pelo Deputado. As cidades de Oliveira e Morada Nova de Minas, por exemplo, receberão uma viatura 4×4 no valor de R$312 mil cada. Outras cidades também receberão novos veículos para fortalecer o policiamento e o trabalho do Corpo de Bombeiros, como Timóteo e Divinópolis.

“Tenho sido um grande parceiro das nossas instituições de segurança. Acredito que seja muito importante essa ligação direta entre o poder público e os profissionais que estão no cotidiano da rua, monitorando e combatendo crimes. Fortalecer as polícias com uma estrutura mais digna e equipamentos de qualidade é um dever que todos nós, agentes políticos, precisamos ter”, enfatizou o deputado.

Saúde em Divinópolis

Divinópolis receberá quase R$7 milhões em emendas, confirmando que Domingos Sávio é o deputado que mais destinou recursos na história da cidade. Deste montante, mais de R$2 milhões serão investidos na saúde, sendo R$1,4 milhão aplicados no Fundo Municipal de Saúde. Entidades como ADEFOM, APAE, Helena Antipoff, SOS do Câncer e Complexo de Saúde São João de Deus também receberão recursos.

