Sete quiosques, sendo três no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular), e quatro na Praça Maestro José Eduardo Júnior (praça do coreto), além do coreto e da lanchonete localizada no Terminal Rodoviário, vão passar por licitação em Formiga.

A Prefeitura publicou, no início do mês, dois processos licitatórios na modalidade concorrência, para concessão de bens com encargos.

A concorrência 003/2022 trata dos três quiosques bar do Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular), para exploração comercial. Os envelopes com a documentação devem ser entregues até dia 5 de outubro de 2022 às 8h, à Rua Barão de Piumhi, nº 92, A, no Centro, segundo andar.

Já a concorrência 004/2022 trata de quatro quiosques, e do coreto localizados na Praça Maestro José Eduardo Júnior (Praça do Coreto), além da lanchonete localizada no Terminal Rodoviário, para exploração comercial. Os envelopes contendo a documentação devem ser entregues à Rua Barão de Piumhi, nº 92, A, no Centro, Formiga.

Podem participar do processo pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos requisitos dos editais. Os editais com as informações detalhadas podem ser acessados no endereço: https://www.formiga.mg.gov.br/formigamg/compras/

Dúvidas podem ser esclarecidas à Rua Barão de Piumhi, nº 92, A, Centro, Formiga/MG, na Diretoria de Compras Públicas, ou pelo telefone nº (37) 3329-1844 ou 3329-1843, das 8h às 17h ou pelo e-mail [email protected]

Fonte: Decom