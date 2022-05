A Prefeitura de Formiga informa sobre a interdição de algumas vias para obras de recapeamento. Com isso, os motoristas devem buscas rotas alternativas.

Na quinta-feira (12), das 8h às 17h, os trabalhos ocorrerão na avenida Dr. Henrique Braga e rua Vereadora Maria Hilda (trecho da Marechal até o semáforo).

No sábado (14), das 13h às 20h ficarão interditadas as ruas Sete de Setembro e Expedicionários.

Já no domingo (15), das 8h às 17h, as ruas General Carneiro (do Cinema até no Cemitério), rua Marechal Deodoro (da General Carneiro até a Paulo Murura) e toda a rua Paulo Murura.

Fonte: Decom