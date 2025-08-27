A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anunciou o início de intervenções na Praça dos Namorados, localizada abaixo da Matriz. As ações têm como objetivo melhorar a segurança, a iluminação e a estética do espaço público.

Uma das primeiras medidas será a remoção da vegetação que atualmente compromete a entrada de luz natural e a visibilidade da praça. Segundo a prefeitura, uma árvore que apresenta risco de queda também será retirada e substituída, garantindo mais segurança aos frequentadores da área.

Além das ações preventivas, o projeto inclui a substituição de algumas espécies por vegetações mais baixas e apropriadas ao ambiente. A escolha das novas plantas visa valorizar o paisagismo e tornar o local mais agradável e acolhedor para a população.

De acordo com a administração municipal, as melhorias fazem parte do compromisso de manter Formiga cada vez mais limpa, organizada e bonita. A revitalização da Praça dos Namorados busca oferecer mais qualidade de vida aos cidadãos e promover o uso seguro e harmonioso dos espaços públicos.

Fonte: Prefeitura de Formiga