A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou nesta quarta-feira (27) que foi diagnosticada com câncer de mama há cerca de um mês. A informação foi compartilhada durante sessões das comissões de Direitos Humanos e Assuntos Sociais no Senado.

Segundo a parlamentar, a cirurgia para retirada do tumor foi realizada no dia 31 de julho, uma quinta-feira. Ela afirmou estar bem e garantiu que continuará exercendo suas atividades normalmente. “Na próxima semana começo as sessões de radioterapia e não vou parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal”, declarou.

Damares destacou a importância do diagnóstico precoce e incentivou outras mulheres a realizarem exames preventivos. “Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações”, disse.

A senadora também relembrou a aprovação recente, pelo Senado, de um projeto de lei que reduz para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde. Ela agradeceu as manifestações de apoio que tem recebido e comentou sobre críticas que vem enfrentando. “Para aqueles que se autodeclaram inimigos, para aqueles que não gostam de mim e que estão fazendo os comentários mais maldosos me desejando muita dor, sofrimento e morte, lamento informar, mas não será desta vez!”, afirmou.

