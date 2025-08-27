A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, divulgou a Portaria nº 02/2025, que define as regras para a escolha de diretores e vice-diretores das escolas municipais, dos Centros de Educação Infantil e do CEMAP.

O processo vai ter quatro etapas obrigatórias: certificação ocupacional, apresentação de um projeto de gestão, votação da comunidade escolar e um curso de formação. Poderão participar professores e pedagogos efetivos da rede municipal que cumpram os requisitos da legislação vigente.

Uma atualização no documento original — a Retificação nº 01 — acrescentou o §2º ao artigo 9º, permitindo que os candidatos consultem a legislação durante a prova de conhecimentos. A composição da Comissão Organizadora do processo também foi revista. Segundo a Prefeitura, essas mudanças aumentam a transparência e deixam as regras mais claras.

Com essa regulamentação, a Prefeitura reforça seu compromisso com uma gestão escolar mais democrática e com a valorização dos profissionais da educação.

Fonte: Prefeitura de Formiga