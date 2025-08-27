Um homem de 33 anos, foragido do sistema prisional, morreu na madrugada desta quarta-feira (27) após entrar em confronto com policiais militares no bairro Antenor Garcia, em São Carlos, interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os agentes cumpriam um mandado de prisão quando o suspeito tentou fugir, correndo para uma área de mata.

Durante a perseguição, ele teria disparado contra os policiais, que revidaram e o atingiram.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. A perícia foi acionada e as armas utilizadas pelos policiais e pelo suspeito foram apreendidas.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São Carlos como resistência e morte decorrente de intervenção policial.

Segundo a SSP, o homem estava foragido há cerca de dois meses, após descumprir o regime semiaberto. A Justiça de Campinas havia expedido um mandado de recaptura em regime fechado. Ele já havia sido condenado por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Com informações do Metrópoles