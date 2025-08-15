A Prefeitura de Formiga marcou presença no 1º Seminário Estadual de Autoproteção nas Escolas, realizado na última terça-feira (12), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O evento teve como tema “Educação e Prevenção Desde os Primeiros Passos” e contou com a participação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).

Promovido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (CEDEC), o seminário foi organizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Durante o encontro, foram apresentadas palestras com sugestões para a inclusão de noções básicas de Proteção e Defesa Civil no currículo escolar da rede pública mineira.

A principal proposta do evento é a implementação do projeto “Defesa Civil nas Escolas”, com o objetivo de fomentar a cultura de prevenção e autoproteção. A iniciativa busca capacitar alunos, educadores e comunidades para lidarem com situações de risco e desastres. Na ocasião, foi assinado um Termo de Cooperação entre a SEE/MG e a Defesa Civil Estadual para a elaboração de material pedagógico estratégico, incluindo jogos, dinâmicas, estudos de caso e atividades práticas adaptadas à realidade local.

A Defesa Civil Municipal reforçou seu compromisso com a capacitação contínua e a prestação de serviços à população de Formiga, destacando que permanece à disposição da comunidade para promover ações de prevenção e apoio em situações de emergência.

Fonte e foto: Prefeitura de Formiga