O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal(STF), Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado, que pode levar à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus.

A expectativa é que o julgamento dure cinco dias. As sessões extraordinárias foram marcadas para 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Elas irão das 9h às 12h. E, em 2, 9 e 12, vai haver também sessões das 14h às 19h.

As datas foram definidas após o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pedir a inclusão em pauta do processo.

Bolsonaro e mais sete réus terão o futuro definido pelos cinco ministros da Primeira Turma do STF. Os acusados integram o que a Procuradoria-Geral da República (PGR) classifica como “núcleo 1” da suposta trama golpista.

São julgados no núcleo 1:

Jair Bolsonaro : capitão do Exército de 1973 a 1988, foi presidente da República de 2019 a 2022;

: capitão do Exército de 1973 a 1988, foi presidente da República de 2019 a 2022; Alexandre Ramagem : diretor da Abin no governo de Jair Bolsonaro, foi delegado da Polícia Federal (PF);

: diretor da Abin no governo de Jair Bolsonaro, foi delegado da Polícia Federal (PF); Almir Garnier : comandante da Marinha na gestão Bolsonaro, é almirante de Esquadra da Marinha;

: comandante da Marinha na gestão Bolsonaro, é almirante de Esquadra da Marinha; Anderson Torres : ministro da Justiça no governo Bolsonaro e delegado da PF, era secretário de Segurança do DF no 8 de janeiro;

: ministro da Justiça no governo Bolsonaro e delegado da PF, era secretário de Segurança do DF no 8 de janeiro; Augusto Heleno : ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Bolsonaro, é general da reserva do Exército;

: ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Bolsonaro, é general da reserva do Exército; Mauro Cid : ex-ajudante de ordens da Presidência, era um dos principais assessores de Bolsonaro, é tenente-coronel do Exército;

: ex-ajudante de ordens da Presidência, era um dos principais assessores de Bolsonaro, é tenente-coronel do Exército; Paulo Sérgio Nogueira : ministro da Defesa na gestão Bolsonaro, é general do Exército;

: ministro da Defesa na gestão Bolsonaro, é general do Exército; Walter Braga Netto: general da reserva do Exército, foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro e vice na chapa dele em 2022.

Os oito réus são acusados dos seguintes crimes:

Abolição violenta do Estado democrático de direito;

Golpe de Estado;

Organização criminosa;

Dano qualificado ao patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

Além desses oito réus, o plano de golpe apontado pela PGR com base em investigação da Polícia Federal (PF), envolve outros 24 acusados, organizados em três núcleos distintos, conforme o papel desempenhando.

A denúncia da PGR, aceita pelo STF em 23 de março, se apoia em uma lei sancionada por Bolsonaro em 2021, que revogou a Lei de Segurança Nacional herdada da ditadura militar (1964-1985).

A nova legislação tipifica com clareza os crimes contra a democracia, como tentativa de golpe e abolição violenta do Estado democrático de direito.

A denúncia

A investigação começou após os atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas por apoiadores de Jair Bolsonaro pedindo intervenção militar.

A PF identificou elementos que indicavam a existência de um plano articulado para um golpe de Estado. Entre eles estavam:

Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes

Investigações mostram que Bolsonaro sabia do plano “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o uso de explosivos e veneno para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, além do plano “Copa 2022”, que previa capturar Moraes.

Descrédito das urnas

A PF lista uma reunião entre Bolsonaro e a cúpula do Executivo, em julho de 2022, na qual ele teria convocado os integrantes do governo a agirem antes das eleições para disseminarem fake news sobre as urnas. O encontro aconteceu 13 dias após a reunião com os embaixadores, realizada com o mesmo objetivo.

A PF afirma que, no encontro, outros integrantes do governo, como o ministro da Justiça, Anderson Torres, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, do GSI, Augusto Heleno e o secretário-geral da Presidência em exercício, Mário Fernandes, propagaram mentiras sobre fraudes nas eleições.

Questionamento da lisura do processo eleitoral

O documento lista ainda a representação eleitoral apresentada pelo PL, após o segundo turno, com dados inconsistentes para questionar o resultado de mais de 200 mil urnas só no segundo turno. A PF aponta que o documento foi apresentado à Justiça Eleitoral com conhecimento de Bolsonaro e do presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Carta dos oficiais

Os agentes federais também citam que tiveram ações de pressão ao comandante do Exército, Freire Gomes, como a “Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro”. A investigação aponta que o documento teve a anuência do ex-presidente.

Minuta de golpe

Outro elemento central da investigação foi a elaboração do decreto conhecido como “minuta do golpe”, que previa a ruptura institucional para impedir a posse de Lula. O documento havia sido impresso no Palácio do Planalto, sede do governo federal.

O arquivo, segundo os investigadores, determinava a decretação do Estado de Defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para questionar a legalidade do processo eleitoral.

Conforme a PF, Bolsonaro convocou uma reunião em dezembro de 2022 com os comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta, buscando respaldo para um golpe de Estado. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica rejeitaram a proposta, enquanto o da Marinha, Almir Garnier, demonstrou apoio.