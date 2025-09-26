A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, reforçou nesta sexta-feira (26) a importância do descarte adequado de resíduos particulares. Segundo o órgão, todo resíduo possui um destino certo e pode ser encaminhado ao ponto de coleta municipal.

Entre os materiais que podem ser entregues estão móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, pneus e resíduos de construção civil provenientes de pequenos geradores. O ponto de coleta está localizado no antigo Centro Social, na rua Ides Edson de Resende, nº 671, no bairro Engenho de Serra.

A Secretaria destaca que a separação prévia dos resíduos é simples e contribui para manter a cidade mais limpa, organizada e sustentável. “Cada gesto conta — e juntos fazemos a diferença”, afirmou o comunicado oficial.

Com informações da Prefeitura de Formiga