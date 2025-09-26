Na quinta-feira (25), os médicos da Atenção Primária à Saúde (APS) de Formiga participaram da capacitação “Integra Mente”, voltada ao fortalecimento do cuidado em Saúde Mental — uma das áreas mais desafiadoras da rotina no Sistema Único de Saúde (SUS).

Realizado no auditório da Santa Casa de Caridade de Formiga, o encontro teve como foco a reflexão, atualização profissional e troca de experiências sobre o manejo das principais demandas de saúde mental na prática médica. A atividade foi conduzida pelos médicos Dr. Caio Bernardes e Dr. Gabriel Assaf, que destacaram a importância da escuta qualificada, do diálogo e da integração entre os profissionais como elementos fundamentais no atendimento humanizado.

A capacitação integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, que mantém como prioridade a educação permanente dos profissionais da APS, buscando aprimorar a qualidade do atendimento prestado à população.

Com iniciativas como o “Integra Mente”, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a formação contínua da equipe de saúde, promovendo um cuidado mais sensível, eficaz e integrado à realidade dos usuários do SUS.

Com informações da Prefeitura de Formiga