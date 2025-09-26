As forças de segurança de Minas Gerais passaram a contar com um novo sistema de geolocalização capaz de rastrear, com precisão de até 5 metros, as chamadas feitas aos serviços de urgência e emergência — 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 197 (Polícia Civil). A ferramenta, inédita no Brasil, foi desenvolvida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e já está em operação.

O objetivo é agilizar o atendimento em situações críticas, como casos de violência doméstica, crimes em andamento ou acidentes, inclusive quando a vítima não consegue se comunicar. “Quando uma pessoa fizer uma chamada para o 190, 193 ou 197, imediatamente, automaticamente, a localização dessa pessoa é reconhecida. Mesmo que ela não possa se comunicar, basta que tenha ligado, que a identificação dela já aparece no nosso computador”, explicou o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogério Greco.

Sistemas semelhantes estão sendo desenvolvidos nos estados de São Paulo e Maranhão, mas Minas Gerais é o primeiro a implementar a tecnologia de forma efetiva.

Combate a trotes e economia de recursos

Além de agilizar o socorro, o novo sistema também será utilizado para combater os trotes aos serviços de emergência. Somente entre janeiro e agosto deste ano, a Polícia Militar de Minas Gerais recebeu 2,3 milhões de ligações. No mesmo período, a Polícia Civil registrou 117.288 chamadas. Já o Corpo de Bombeiros atende, em média, 1.200 ligações por dia — número que pode chegar a 3 mil durante a estiagem. Os pedidos de resgate de pessoas perdidas somam cerca de 70 por mês.

Segundo o secretário, a identificação automática de chamadas permitirá responsabilizar autores de ligações enganosas. Em agosto de 2025, por exemplo, os serviços de urgência do estado registraram 11 mil trotes. “Imediatamente essa pessoa vai estar identificada também e vai receber a presença do Estado na sua casa para evitar que isso seja feito. Porque a gente mobiliza todo o pessoal por conta de uma chamada que não tem o menor sentido”, afirmou Greco.

Com a implantação da nova tecnologia, Minas Gerais dá um passo importante na modernização da segurança pública, reforçando tanto a eficiência no atendimento a emergências quanto o combate ao uso indevido dos serviços. A iniciativa coloca o estado na vanguarda nacional do uso de geolocalização em situações críticas, contribuindo para salvar vidas e otimizar recursos públicos.

Com informações do Hoje em Dia