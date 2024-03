Na noite dessa quinta-feira, (29), o prefeito Dr. Paulo César Vaz, junto com autoridades, familiares do homenageado e a comunidade do bairro Bela Vista, inaugurou a reforma da quadra José Quintino Filho, localizada na rua Salviano Damasceno. Essa revitalização foi possível graças ao compromisso de cooperação estabelecido pelo programa “Adote um Bem Público”, firmado entre a Prefeitura e o grupo Gaia Social.

Estiveram presentes, além do prefeito, os vereadores Wilde Wellis de Oliveira, Gilvan Antônio da Silva, Carlos Leonel e Fábio Henrique Novaes Ferreira, o gerente da Unidade da JDE Piumhi, Daniel Seri, o diretor presidente do Gaia Social Yuri Ongaro, o ex-prefeito José Garcia Pereira (Dr. Garcia), acompanhado de sua esposa Yeda Lemos, o ex-prefeito Wilson Marega Craide, o secretário de Obras Tadeu Augusto Ferreira, o diretor de Esportes Matheus Valeriano Rosa (Palhinha), e demais convidados.

Após a execução do Hino Nacional, a filha do homenageado, Luzia Quintino, agradeceu ao prefeito Dr. Paulo pela atenção com a quadra que leva o nome de seu pai. Em seguida, o diretor de Esportes, Matheus Palhinha, destacou a importância da quadra na comunidade e seus diversos benefícios. O prefeito enfatizou a reforma como prioridade para os moradores, tornando o local adequado para a prática de esportes.

A cerimônia incluiu o descerramento da placa de inauguração, oficializando a abertura da quadra José Quintino Filho. Dr. Paulo deu o chute inicial e, em seguida, aconteceu uma mini-gincana para as crianças presentes, com distribuição de brindes.

Reforma

A reforma incluiu melhorias como a construção de um novo muro de arrimo, restauração do piso, reforma dos banheiros, instalação de iluminação moderna em LED, colocação de guarda-corpo, fechamento de uma das laterais com telhas galvanizadas e instalação de concertinas nos muros, visando proporcionar mais segurança.

A inauguração da reforma da Quadra José Quintino Filho é mais uma prova do compromisso da administração municipal com obras e ações de melhorias, buscando sempre elevar a qualidade de vida dos cidadãos. Uma quadra revitalizada representa o investimento em um futuro mais promissor e integrado para a comunidade.

