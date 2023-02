Será publicado na edição desta terça-feira (14), do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, o Decreto 9.861, que declara “Situação de Emergência” em Formiga em virtude do desastre classificado e codificado como “Chuvas Intensas”.

A Declaração de Situação de Emergência tem por objetivo otimizar ações preventivas para garantir o bem-estar da população, considerando que nesse domingo (12), incidiu sobre o município uma precipitação pluviométrica de 24 mm em apenas uma hora, tendo continuado com menor intensidade ao longo de todo o dia, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.

O decreto entrará em vigor a partir da data da publicação, surtindo efeito de 180 dias.

Confira o Decreto 9.861 na integra.