O idealizador do Mutirão de Carros de Boi, Américo de Paula Sobrinho recebeu, nessa quinta-feira (3), pelas mãos da servidora, Flávia Leão, algumas unidades do ‘Jogo da Memória do Patrimônio’.

O jogo está entre as ações de Educação e Difusão Patrimonial realizadas durante o ano de 2022 pela administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura.

Ele possui 15 pares de figuras que contemplam bens formiguenses tombados ou inventariados. Dentre eles, está representado o Mutirão de Carros de Boi, que é um bem imaterial registrado e reconhecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA.

Os jogos são distribuídos, especialmente, para os participantes dos eventos promovidos pela Prefeitura.

A última edição da festa aconteceu em 2020, pois foi interrompida pela pandemia. Contudo, em 2023, Sr. Américo pretende retomá-la. “Esperamos retornar no próximo ano, contando sempre com o apoio da Apae e da Secretaria de Cultura”, explicou.

As ações realizadas pela administração municipal que envolvem Educação e Difusão Patrimonial pertencem ao Programa ICMS Patrimônio Cultural, do IEPHA, e visam proporcionar aos formiguenses acesso e conhecimento ao Patrimônio Histórico e Cultural do município.

Mutirão de Carros de Boi

Festa tradicional de Formiga, na qual carros de boi, levando milho, saem da Fazenda Maroca, em Falhas, rumo à Fazenda Ameliza, em um trajeto que dura, em média, seis horas.

O evento conta com a bênção de um padre, músicas típicas, e um almoço servido para os participantes ao final. O Mutirão é reconhecido como bem imaterial pelo IEPHA desde 2018.

