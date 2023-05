O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, criticou as recentes falas do mandatário brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em defesa do regime do ditador venezuelano, Nicolás Maduro.

Em reunião com outros 9 líderes de outros países da América do Sul e uma representante do Peru nesta terça-feira (30), no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o uruguaio falou que ficou surpreendido com o mandatário brasileiro, anfitrião do encontro.

“Fiquei surpreendido quando se falou do que acontece na Venezuela, que é uma narrativa. Já sabem o que pensamos a respeito da Venezuela e ao governo da Venezuela. Se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeite os direitos humanos para não haverem presos políticos, o pior que vamos fazer é tapar o sol com o dedo”, criticou o uruguaio.

Nessa segunda-feira (29), o petista afirmou que Maduro precisa “construir uma narrativa” para rebater a má reputação de seu regime perante a comunidade internacional. Ele discursou noencontro bilateral entre os dois, no Palácio do Planalto.

“Se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, de antidemocracia e do autoritarismo”, disse.

Segundo o petista, o presidente da Venezuela precisa fazer com que as pessoas mudem de opinião com uma narrativa superior à de seus adversários.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, também criticou as recentes falas do mandatário brasileiro.

“Não é uma questão de narrativa. É uma coisa real e é séria. Exige uma posição firme e clara de que direitos humanos devem ser respeitados sempre”, defendeu Boric.

Fonte: O Tempo