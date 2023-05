A pedido do vereador Luciano do Gás, o Legislativo formiguense recebeu, durante a reunião ordinária nessa segunda-feira (29), o atleta e fundador do instituto Tatame do Bem, Rodrigo Assalin que participou do BJJ Storm CONTEST 2 vencendo duas das três lutas.

O atleta foi escalado para o card devido às últimas grandes vitórias em competições, e enfrentou o atleta Phillip Girino no confronto final.

O evento BJJ Storm CONTEST 2 foi realizado no sábado (27), no Sesi Contagem e contou com a participação de grandes nomes do jiu-jitsu e do MMA.

Assalin elogiou a grande estrutura do evento, proporcionando a ele momentos inesquecíveis. Mas como o Instituto nunca sai de sua mente e coração, Rodrigo aproveitou a visibilidade para apresentar o Tatame do Bem para os grandes nomes do esporte presentes. “A equipe da revista Tatame se interessou pela nossa história e deverá nos visitar em breve aqui em Formiga”, comentou.

Para ser homenageado no plenário da Câmara, Rodrigo esteve ao lado do mestre em Karatê, kelcio Jhonnys.

Recentemente, Assalin foi homenageado pelo vereador Flávio Couto com a Comenda Henrique Frade. A honraria é voltada para os cidadãos que fazem e fizeram a diferença no desenvolvimento do esporte formiguense.

Fonte: Câmara Municipal