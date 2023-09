O estado de Minas Gerais está com previsão de atingir a temperatura máxima de 38°C nesta quinta-feira (14), nas regiões Noroeste, Norte e do Triângulo Mineiro, batendo o recorde do ano. A região metropolitana de Belo Horizonte também pode bater recorde, com previsão de máxima de 35°C.

Já na capital mineira, a previsão da Defesa Civil é de máxima de 34°C e umidade relativa do ar mínima de 25%. O recorde de calor em 2023 em BH foi registrado no dia 24 de agosto, quando a Estação Meteorológica da Pampulha alcançou 34,3°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Toda a Grande BH tem possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no fim da tarde e à noite.

Na região Norte e Noroeste do estado, uma instabilidade atmosférica pode ocasionar pancadas de chuva e vendaval de até 60km. As regiões da Zona da Mata, Sul, Oeste e Central também podem ter chuva isolada e rápida. Nas demais regiões, a expectativa é de baixa umidade do ar, podendo chegar a 20% no período da tarde.