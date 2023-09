O mês de setembro promete calor em todo o Brasil, além de tempestades na região Sul do país. De acordo com a Climatempo, o fenômeno El Niño pode trazer períodos tão ou mais quentes do que os observados em agosto.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem sentir uma brusca queda da temperatura no começo da próxima semana, entre os dias 4 e 5, devido às mudanças no tempo provocadas pela passagem de uma frente fria.

Entretanto, a primeira quinzena de setembro será marcada pelo calor. A chance de outra queda acentuada da temperatura fica para a segunda quinzena.

No Norte e Centro-Oeste, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C, principalmente no Tocantins e no centro-sul do Pará. No interior do Nordeste e em pontos do interior de São Paulo e de Minas Gerais, os termômetros podem beirar os 40°C também.

Segundo a Climatempo, a temperatura máxima média deve ficar de 1 °C a 2 °C acima do normal em todo o Centro-Oeste, no norte de São Paulo, no oeste de Minas Gerais e da Bahia. O mesmo vale para a região Norte.

Segundo o meteorologista da Climatempo Vinícius Lucyrio, o desvio acima do normal da média das temperaturas máximas em alguns locais do centro-norte do país poderá ficar entre 3°C e 4°C.

No restante do país, o desvio deve ficar até 1°C acima da média.

El Niño deve trazer chuvas

O fenômeno El Niño vai facilitar a ocorrência de mais tempestades sobre o Sul do Brasil durante o mês de setembro. Os três estados da região devem sentir nos próximos dias a influência de fortes áreas de baixa pressão atmosférica que vão se desenvolver entre o Paraguai e o Sul do país.

Estas baixas pressões e o deslocamento de uma frente fria pelo litoral da região Sul devem estimular nuvens muito carregadas, com potencial para provocar chuva volumosa, intensas rajadas de vento e até granizo.

“O fato de setembro começar com pancadas de chuva em quase todo o país, não quer dizer que o mês terá chuva frequente, todos os dias. A tendência é de que novamente ocorra a expansão de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Brasil, deixando o ar seco”, afirma Lucyrio.

Deve chover um pouco acima da média normal no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no leste de Minas Gerais, no centro, leste, sul e oeste de São Paulo, no centro-leste de Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul.

No leste do Nordeste, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso e em todo o Norte do Brasil, o volume de chuva de setembro deve ficar um pouco abaixo do normal. Nas outras áreas do país, deve chover dentro do normal.

Fonte: Itatiaia