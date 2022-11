A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite dessa quarta-feira (23) cerca de 22 kg de cocaína na Rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. Segundo a PRF, uma pessoa foi presa.

Os policiais abordaram um carro durante uma fiscalização na altura do km 871, por volta de 21h30.

A PRF disse que percebeu o nervosismo do motorista no decorrer da abordagem e solicitaram apoio da Polícia Civil, que informou que o indivíduo era suspeito de crimes de tráfico de drogas nas proximidades de Juiz de Fora.

Diante das informações, os policiais fizeram uma vistoria no carro com auxílio dos cães farejadores da PRF. No interior do veículo foram encontrados 24 pacotes de cocaína em pó e 6 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 22kg da substância.

Ainda de acordo com a PRF, o carro era adaptado para o transporte de materiais ilícitos e tinha compartimentos ocultos, abertos apenas por mecanismos que os traficantes tinham conhecimento.

O suspeito disse aos agentes eu não sabia da procedência da droga e que voltava de São Paulo, onde teria ido visitar o irmão. Ainda de acordo com a PRF, o homem também disse que teria comprado o carro já com a droga escondida no compartimento.

A PRF informou que os criminosos poderiam lucrar cerca de R$ 1,5 milhão. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.

